Preços do petróleo caem por excesso de oferta

Os preços do petróleo, que começaram bem a segunda-feira (28), depois que o presidente Donald Trump assinou um plano de ajuda econômica nos Estados Unidos, fecharam em baixa por preocupações com um excesso de oferta.



O barril de Brent do mar do Norte para entrega em fevereiro recuou 0,83% a 50,86 dólares.



O barril americano de WTI para entrega no mesmo mês perdeu 1,18% até 47,66 dólares.



Segundo Robert Yawger, da companhia Mizuho USA, os mercados reagiram a declarações do vice-primeiro-ministro russo, Alexander Novak, que sugeriu que o mercado poderia absorver uma segunda alta da produção de 500.000 barris diários a partir de fevereiro.



O tema deveria ser abordado na próxima reunião da Organização de Países Exportadores de Petróleo (Opep) e seus aliados, em 4 de janeiro.



"Isto equivaleria a um importante aumento da oferta", disse Yawger, em um momento em que as reservas de petróleo já estão altas.