Colômbia multa Odebrecht em mais de R$ 260 milhões

Autoridades colombianas anunciaram nesta segunda-feira, 28, que a Odebrecht terá de pagar multa de US$ 50 milhões (cerca de R$ 263 milhões) por corrupção na construção de uma rodovia. A empreiteira foi punida por ter subornado um funcionário do governo para obter a concessão de um trecho da Rota do Sol, estrada de 523 quilômetros que liga o centro ao norte da Colômbia, segundo a Superintendência da Indústria e Comércio (SIC).



A Odebrecht, que agora se chama Novonor, e suas empresas parceiras - Corficolombiana e Episol - pagaram US$ 6,5 milhões de propina para Gabriel García, funcionário do governo colombiano, que facilitou a vitória da empresa na licitação. "Os eventos fazem parte do esquema de corrupção implantado pela Odebrecht no mundo, que durou mais de uma década e resultou no pagamento de centenas de milhões de dólares em propinas em diversos países", acrescentou a SIC.



A investigação se baseou no acordo que a construtora fez com o Departamento de Justiça dos EUA, em 2016, e na confissão de García, que está em prisão domiciliar, cumprindo pena de cinco anos. Os executivos Luiz Bueno, Luiz Mameri e Yesid Arocha também terão de pagar multa de US$ 900 mil por "terem colaborado" no esquema. A Odebrecht e Corficolombiana não comentaram a decisão. (COM AGÊNCIAS INTERNACIONAIS)