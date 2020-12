Acordo pós-Brexit ainda está sob análise, diz presidente do Conselho Europeu

O presidente do Conselho Europeu (CE), Charles Michel, afirmou que discutiu com o premiê britânico, Boris Johnson, a aprovação provisória do acordo comercial entre Reino Unido e União Europeia (UE), em postagem no Twitter nesta segunda-feira. Michel ressaltou que o pacto ainda está "sob escrutínio", em tom mais cauteloso do que o adotado pelo primeiro-ministro britânico também em postagem na rede social.



Michel ainda classificou o acordo aprovado por parlamentares europeus hoje como "justo" e "equilibrado". O presidente do CE disse "esperar ansiosamente" por cooperar com a Grã-Bretanha no combate às mudanças climáticas e à covid-19, e em questões diplomáticas como "aliados que partilham interesses comuns".



A autoridade europeia ainda cogitou um possível tratado para delinear políticas para pandemias futuras.