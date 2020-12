Rússia registra em novembro cerca de 26 mil mortes ligadas à covid-19

A Rússia registrou cerca de 26.000 mortes relacionadas à covid-19 em novembro e mais de 186.000 desde o início de 2020 - apontam estatísticas oficiais divulgadas nesta segunda-feira (28), um balanço mais duro do que o anunciado até agora.



O órgão de estatísticas Rosstat indicou que o excesso de mortalidade alcançou 229.700 pessoas em janeiro-novembro de 2020 na comparação com o mesmo período de 2019.



E "mais de 81% da alta da mortalidade neste período se deve à covid-19, ou às consequências da doença", afirmou a vice-primeira-ministra, Tatiana Golikova.



Esses dados tornam a Rússia o terceiro país com maior número de mortos por coronavírus no mundo, atrás apenas dos Estados Unidos (mais de 330.000 mortos) e Brasil (mais de 190.000).



O balanço de 186.000 mortos representa o triplo dos 55.265 mortos contabilizados oficialmente desde o início da pandemia pelo portal do governo russo dedicado ao combate à pandemia.



As autoridades russas contabilizam apenas as mortes por coronavírus confirmadas por uma autópsia e usam esses dados para estimar sua boa gestão da pandemia em comparação com outros países ocidentais.



No entanto, segundo Rosstat, só em novembro morreram 26.788 russos pelo vírus.



Assim como o restante do mundo, a Rússia enfrenta desde o outono a segunda onda de covid-19, mas as autoirdades preferiram não adotar um segundo confinamento para evitar as consequências econômicas.