Países da UE aprovam aplicação provisória do acordo pós-Brexit

Os 27 países da União Europeia (UE) autorizaram nesta segunda-feira (28) a aplicação provisória do acordo comercial pós-Brexit com o Reino Unido a partir de 1o de janeiro, à espera da ratificação parlamentar formal em Londres e Bruxelas.



"Os embaixadores da UE aprovaram de forma unânime a aplicação provisória do acordo de Comércio e Cooperação entre UE e Reino Unido em 1º de janeiro", anunciou no Twitter o porta-voz da presidência alemã do bloco para a Comissão de Representantes Permanentes (COREPER II), Sebastian Fischer.



A aprovação por escrito da autorização provisória acontecerá na terça-feira às 14H00 GMT (11H00 de Brasília).



A intenção dos representantes permanentes é permitir que o texto (de mais de 1.200 páginas) seja publicado no Diário Oficial da UE o mais rápido possível, provavelmente na quinta-feira.



No Twitter, o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, anunciou que teve uma conversa com o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, e que ambos destacaram que o acordo é "um novo ponto de partida" para a relação bilateral.



"Esperamos a ratificação formal do acordo e poder trabalhar em prioridades compartilhadas", destacou o chefe de Governo britânico.



- Pescadores 'traídos' -



Um representante dos pescadores britânicos manifestou nesta segunda-feira sentir-se "traído" depois do acordo comercial pós-Brexit.



Andrew Locker, presidente da federação nacional de organizações de pescadores, declarou que estão em uma situação "pior" que antes.



"Estou furioso, decepcionado e me sinto traído. Boris Johnson nos prometeu os direitos [de pesca] sobre todas as espécies que nadam em nossa área econômica exclusiva e temos apenas uma fração", disse à BBC, denunciando a promessa não cumprida do primeiro-ministro de recuperar o controle absoluto das águas britânicas.



No sábado, a primeira-ministra escocesa Nicola Sturgeon, líder dos independentistas do SNP, também acusou o governo conservador de Boris Johnson de ter "traído novamente os pescadores escoceses".



"As promessas que eles sabiam que não poderiam cumprir foram quebradas", tuitou Sturgeon.



- Ratificação parlamentar -



No dia 1o de janeiro, o Reino Unido sairá definitivamente do mercado comum e da união alfandegária da UE. O acordo estabelece as normas que administrarão a partir desta data as relações comerciais entre as partes.



Do lado britânico, o Parlamento poderia ratificar o acordo ainda esta semana, provavelmente na quarta-feira.



No Parlamento britânico, a aprovação do acordo não deve, a princípio, apresentar dificuldades, graças à maioria conservadora de Johnson e ao apoio anunciado ao texto por parte da oposição trabalhista.



O Parlamento Europeu, no entanto, já havia advertido que só teria condições de ratificar formalmente qualquer acordo antes de 1o de janeiro se recebesse o texto até 20 de dezembro.



Como o prazo não foi cumprido, o Parlamento se propõe a submeter o acordo à votação de ratificação em fevereiro de 2021, provavelmente no dia 23, e por isso era urgente aprovar a aplicação provisória do tratado.



Em um comunicado divulgado nesta segunda-feira, o Parlamento Europeu destaca que o caráter provisório da aplicação do acordo "não constitui um precedente nem reabre acordos assumidos entre as partes"



- Análise de 1.200 páginas -



A autorização da aplicação provisória, no entanto, é válida apenas até 28 de fevereiro, a menos que as partes estabeleçam outro prazo.



Em sua nota, no entanto, o Parlamento afirma que decidiu "examinar" a possibilidade de estender a aplicação provisória para além de 28 de março, para permitir a ratificação durante uma "sessão plenária em março".



A partir de agora, explica o comunicado, as comissões do Comércio e das Relações Exteriores "examinarão cuidadosamente" o texto do acordo para preparar uma moção antes de submetê-lo à votação. Além disso, o Parlamento pretende "monitorar de perto" a aplicação do acordo em "todos os detalhes".



O Reino Unido abandonou a UE em 31 de janeiro, mas as partes concordaram com um período de transição até 31 de dezembro para negociar a relação comercial a partir de 2021.



A negociação avançou relativamente bem, mas na reta final ficou travada por divergências aparentemente intransponíveis sobre os direitos de pesca, normas de concorrência e a gestão jurídica do eventual acordo.



Em dezembro, as negociações entraram em um momento crítico e diversas vezes se aproximaram do colapso, mas finalmente em 24 de dezembro as partes anunciaram um acordo.



Com a associação econômica e comercial, a UE oferece ao Reino Unido acesso sem tarifas ou cotas a seu mercado de 450 milhões de consumidores, mas prevê sanções e medidas compensatórias em caso de descumprimento das normas.