Países da UE aprovam por unanimidade acordo provisório pós-Brexit com Reino Unido

Representantes dos 27 países-membros da União Europeia aprovaram de forma unânime o acordo comercial provisório pós-Brexit do bloco com o Reino Unido, segundo informou no Twitter o porta-voz do comitê dos representantes permanentes da UE, Sebastian Fischer.



"Sinal verde para o acordo pós-Brexit: os embaixadores da UE aprovaram por unanimidade a aplicação provisória do Acordo de Comércio e de Cooperação UE-Reino Unido a partir de 1º de janeiro de 2021", anunciou Fischer na rede social, em postagem republicada por outras autoridades europeias na manhã desta segunda-feira.