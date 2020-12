Azerbaijão denuncia ataque armênio que matou um soldado

O Azerbaijão anunciou nesta segunda-feira que um de seus soldados morreu em um ataque armênio, um novo incidente armado que ilustra fragilidade do cessar-fogo em vigor há menos de dois meses nas imediações de Nagorno Karabakh.



Segundo o ministério da Defesa do Azerbaijão, o incidente aconteceu na tarde de domingo, perto da localidade de Agdam, conquistada pelas forças de Baku depois do conflito com os separatistas armênios nesta região.



"Um soldado morreu depois do ataque", afirmou o ministério, que também citou um militar ferido. De acordo com comunicado, seis agressores morreram.



Um acordo de cessar-fogo foi assinado em novembro, por pressão da Rússia, para acabar com seis semanas de combates entre azerbaijanos e armênios pelo controle do território de Nagorno Karabakh. O conflito deixou mais de 6.000 mortos.



Derrotada militarmente, a Armênia teve que ceder importantes territórios ao Azerbaijão e perdeu outros nos combates.



A autoproclamada República de Nagorno Karabakh, uma região separatista do Azerbaijão habitada quase exclusivamente por armênios desde uma primeira guerra no início dos anos 1990, sobreviveu, mas debilitada.