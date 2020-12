Sydney veta espectadores na cerimônia de fogos de artifício de fim de ano

Sydney proibirá a presença de espectadores durante a tradicional cerimônia de fogos de artifício de Ano Novo, enquanto as autoridades tentam conter um aumento de casos na cidade mais populosa da Austrália.



"Desistimos do projeto de receber o público nas margens (da baía de Sydney) para admirar os fogos de artifício", anunciou nesta segunda-feira a primeira-ministra do estado de Nova Gales do Sul, Gladys Berejiklian.



"Recomendamos encarecidamente ao público que admire os fogos de artifício pela televisão, ou de um local externo que não seja o calçadão, que não deve ficar lotado", completou.



Centenas de milhares de pessoas comparecem a cada 31 de dezembro à área da baía de Sydney para admirar um dos espetáculos de fogos de artifício mais famosos do mundo.



As autoridades esperavam permitir a presença de 5.000 pessoas que trabalham na linha de frente do combate à pandemia de coronavírus, uma forma de agradecimento.



Mas o plano foi abandonado devido ao risco para a saúde.



O foco de contágios detectado na zona norte da cidade registra 126 casos.



Antes de seu aparecimento, há algumas semanas, a vida seguia um curso relativamente normal em toda a Austrália, pois o número de novos casos era muito baixo.



O país de 25 milhões de habitantes registrou desde o início da pandemia mais de 28.300 casos e 909 mortes provocadas pela covid-19.