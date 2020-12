Naufrágio de pesqueiro russo deixa 17 desaparecidos no Ártico

Ao menos 17 pessoas foram declaradas desaparecidas nesta segunda-feira e duas foram resgatadas depois que um barco pesqueiro russo naufragou, ao que parece devido ao gelo no mar de Barents, no oceano Ártico.



De acordo com o ministério de Situações de Emergência, citado pela agência TASS, o navio "Onega", com base em Murmansk, naufragou perto do arquipélago de Nova Zembla, no mar de Barents.



"A tripulação tem por 19 pessoas. Duas pessoas foram resgatadas", afirmou o ministério.



Um barco participa nas operações de busca e três seguem para o local do acidente, segundo a mesma fonte, que apontou o gelo acumulado na embarcação pelas águas geladas como a causa do naufrágio.



O clima impede o uso de aviões para as operações de resgate.