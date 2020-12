Três pessoas morreram e três ficaram feridas no sábado em um tiroteio em uma pista de boliche em Illinois, Estados Unidos, informou a polícia.



A polícia da cidade de Rockford pediu à população que ficasse longe da área do crime.



"Ainda é uma investigação ativa. Temos três indivíduos confirmados como falecidos", afirmou o chefe de polícia Dan O'Shea.



Ele confirmou que três pessoas foram feridas por armas de fogo e foram levadas para hospitais.



"Temos uma pessoa sob custódia. Isto é basicamente o que temos no momento", completou O'Shea, sem revelar as possíveis motivações do atirador.



