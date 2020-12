Idosa de 96 anos é a primeira vacinada contra o coronavírus na Espanha

Araceli Rosario Hidalgo Sánchez, de 96 anos, residente em uma casa de repouso de Guadalajara, região central da Espanha, se tornou neste domingo a primeira pessoa do país a ser vacinada contra a covid-19.



"Não senti nada", disse, sorridente, a idosa após receber a injeção e caminhar com a ajuda de um andador.



Depois de Araceli, a segunda vacinada foi Mónica Tapias, funcionária do mesmo asilo.



A casa de repouso Los Olmos, de Guadalajara, foi escolhida para iniciar a vacinação na Espanha por sua proximidade com um centro de armazenamento do laboratório americano Pfizer, onde as vacinas chegaram no sábado procedentes de uma fábrica do grupo farmacêutico na Bélgica.



O local também foi escolhido porque não registra nenhum caso positivo de covid-19 no momento.



As autoridades espanholas esperam vacinar até junho de 2021 entre 15 e 20 milhões de pessoas, de uma população de 47 milhões.



A Espanha foi um dos países da Europa mais afetados pela pandemia, com 50.000 mortes e mais de 1,8 milhão de casos, segundo o ministério da Saúde.



A Agência Europeia de Medicamentos (EMA) aprovou na segunda-feira a vacina contra o coronavírus da Pfizer e do laboratório alemão BioNTech e os 27 Estados membros da União Europeia (UE) iniciam a vacinação neste domingo.