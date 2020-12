Governo brasileiro condena ataque terrorista na Nigéria

O governo brasileiro condenou "com veemência" o ataque terrorista ocorrido na véspera do Natal na cidade de Pemi, na Nigéria. Por meio de nota divulgada pelo Ministério das Relações Exteriores neste sábado, 26, o Brasil prestou condolências às famílias das vítimas e afirmou que "reitera seu firme repúdio a todo e qualquer ato de terrorismo, independentemente de sua motivação."



"O governo brasileiro expressa as suas condolências às famílias das vítimas, faz votos de plena recuperação aos feridos, exorta à pronta libertação dos sequestrados e manifesta sua solidariedade ao governo e ao povo da Nigéria", diz a nota.



Segundo a pasta, pelo menos 11 pessoas foram mortas no ataque terrorista na cidade, de maioria cristã. Outras sete pessoas foram sequestradas e o hospital e igreja, destruídos. Ao lamentar o aumento de ações terroristas no País, o Itamaraty cita o sequestro de mais de 300 crianças.



Os estudantes foram entregues aos agentes de segurança do governo nigeriano em 17 de dezembro. O ato foi reivindicado pelo grupo jihadista Boko Haram.



"O governo brasileiro reitera, igualmente, sua determinação de trabalhar com todos os parceiros contra o terrorismo, inclusive mediante uma crescente investigação e enfrentamento das conexões do terrorismo com o narcotráfico e outras formas do crime organizado transnacional, notadamente, neste caso, as conexões entre o narcotráfico na América do Sul e o terrorismo na África", diz o comunicado.