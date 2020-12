Balanço de ataque no oeste da Etiópia sobe para 207 mortos

O número de mortos pelo ataque executado no oeste da Etiópia por homens armados na quarta-feira subiu para 207, anunciou neste sábado a Comissão Etíope de Direitos Humanos (EHRC), que havia informado anteriormente 100 vítimas fatais.



O organismo independente, ligado ao governo, informou que os moradores de Metekel, na região de Benishangul-Gumuz, foram atacados a tiros na quarta-feira antes do amanhecer.



O ataque foi o mais recente de uma série registrada nos últimos meses nesta região, onde vivem os habitantes das etnias Oromo, Amhara, as duas mais numerosas do país, e Shinasha.



As autoridades locais atribuem os ataques a membros da etnia Gumuz.



A Comissão "continua monitorando a situação em Benishangul-Gumuz com as autoridades competentes e confirma que o balanço do atentado da madrugada de 23 de dezembro de 2020 subiu para 207 mortos", afirma um comunicado publicado pela EHRC.



"O esforço continua para identificar as vítimas com a ajuda dos sobreviventes e os documentos de identidade", afirmou a Comissão.



Entres as vítimas estão homens (133), mulheres, crianças e idosos.