México detém quatro envolvidos em acidente aéreo que matou governadora e senador em 2018

Quatro pessoas envolvidas em um acidente aéreo ocorrido há dois anos, no qual morreram a então governadora do estado de Puebla, Martha Alonso, e seu marido, o senador Rafael Moreno, foram detidas, informaram autoridades estaduais nesta sexta-feira (25).



O acidente ocorreu em 24 de dezembro de 2018, quando o helicóptero em que o casal viajava rumo à capital mexicana caiu sobre um milharal no município de Santa Maria Coronango, em Puebla, poucos minutos após a decolagem.



A promotoria do estado disse que "as pessoas apreendidas fazem parte de uma empresa relacionada com o funcionamento da aeronave". São três homens e uma mulher que, segundo a justiça, já "estão sendo investigados".



"A promotoria deu cumprimento às quatro ordens de apreensão por crimes de homicídio, dano à propriedade e falso testemunho", informou a instância em um comunicado.



As detenções ocorreram na Cidade do México e os estados do México, Hidalgo e Puebla (centro), segundo o documento emitido pelas autoridades.



"A promotoria será a encarregada de determinar a situação jurídica das quatro pessoas", acrescentou a instituição.



Martha Alonso (PAN, direita) estava há apenas nove dias no cargo, após um longo processo eleitoral decidido nos tribunais sobre seu adversário, Miguel Barbosa, do partido MORENA, predominante no país. Barbosa acabou chegando ao governo em um novo processo.



Rafael Moreno, também falecido no acidente, governou Puebla por dois mandatos antes da esposa.