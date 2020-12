Capturado guatemalteco suspeito de homicídio nos EUA

A polícia guatemalteca capturou nesta sexta-feira (25) uma pessoa cuja extradição é pedida pelos Estados Unidos por homicídio, informou o porta-voz da instituição, Edwin Monroy.



O detido, identificado como Saúl David Moro Ramírez, de 37 anos, foi capturado por agentes do Centro Anti-gangues Transnacional (CAT) na cidade de Morales, no nordeste do país.



Moro Ramírez "é procurado por autoridades dos Estados Unidos por um crime que supostamente cometeu na Califórnia em 2009", acrescentou.



A ordem de captura foi emitida em 25 de fevereiro, segundo Monroy.



O detido será levado para a Cidade da Guatemala, onde um tribunal decidirá se procede à extradição, acrescentou.



"No ano de 2009, foi acusado pelas autoridades dos Estados Unidos de ter participação na morte de um homem no estado da Califórnia", quando residia no local, detalhou.



Ele informou que a detenção se deu em coordenação entre autoridades americanas e guatemaltecas.