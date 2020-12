EUA pretende reforçar os laços com o Reino Unido e a UE após acordo pós-Brexit

Os Estados Unidos anunciaram nesta sexta-feira (25) que estão prontos para "trabalhar pelo fortalecimento das relações transatlânticas" tanto com Londres quanto com a União Europeia, após o acordo de livre comércio que muda profundamente as relações entre o Reino Unido e a UE.



"Parabéns ao Reino Unido e à UE por alcançarem um acordo histórico sobre o Brexit. Os Estados Unidos estão prontos para trabalhar com todos para fortalecer ainda mais as relações transatlânticas nos próximos anos", tuitou o Conselho de Segurança Nacional.



Esta entidade do Executivo americano desempenha um papel-chave na condução da política externa do país.



Os funcionários britânicos que defendem o Brexit prometeram uma aproximação comercial com a principal potência econômica do mundo para compensar o divórcio com a Europa.



Donald Trump, que nunca ocultou o apoio ao Brexit e mostra um bom entendimento com o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, parecia ser o aliado ideal para este objetivo.



No entanto, a partir de 20 de janeiro, Downing Street terá como interlocutor na Casa Branca o governo do democrata Joe Biden, que quer reparar os danos causados por seu antecessor ao multilateralismo, particularmente reconectando-se com a UE.