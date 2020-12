Principais grupos rebeldes rompem cessar-fogo na República Centro-Africana

A coalizão de grupos armados da República Centro-Africana, que há uma semana realiza uma ofensiva contra o governo, anunciou nesta sexta-feira (25) que rompeu o seu "cessar-fogo unilateral" de três dias, que termina antes das eleições presidenciais e legislativas de domingo.



Diante da "teimosia irresponsável do governo", que teria "rejeitado" o cessar-fogo, a Coalizão de Patriotas pela Mudança (CPC) "decidiu quebrar a trégua de 72 horas que havia sido imposta até agora e retomar a marcha implacável até seu objetivo final", segundo um comunicado confirmado à AFP por dois importantes grupos rebeldes.



Os signatários convidaram "o poder a observar ainda assim um cessar-fogo no mesmo período" e apelaram ao chefe de Estado Faustin Archange Touadéra, favorito nas eleições presidenciais, para "suspender as eleições, cujas condições de bom desenvolvimento nunca foram cumpridas".



Os combates recomeçaram em Bakuma, a 250 km da capital Bangui, segundo Vladimir Monteiro, porta-voz da Missão das Nações Unidas na República Centro-Africana (Minusca).



Em 19 de dezembro, o governo acusou o ex-presidente François Bozizé, cuja candidatura foi invalidada, de "tentativa de golpe de Estado", após a aliança e a ofensiva dessa coalizão.