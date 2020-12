Escócia renova discurso de independência do Reino Unido no pós-Brexit

Após o fechamento do acordo comercial entre Reino Unido e União Europeia para o período subsequente ao Brexit, a saída do país insular do bloco europeu, a primeira-ministra da Escócia, Nicola Sturgeon, renovou o discurso pela independência do país. Em publicação no Twitter, a premiê disse que a separação está ocorrendo contra a vontade dos escoceses. "Não existe acordo que poderá compensar o que estão tirando de nós. É hora de definirmos nosso próprio futuro, como uma nação independente e europeia", escreveu.