Ataque do Boko Haram deixa sete mortos na Nigéria

Sete pessoas morreram na quinta-feira em um ataque do grupo jihadista Boko Haram contra o vilarejo de Pemi, de maioria cristã, no nordeste da Nigéria.



"Os terroristas mataram sete pessoas, incendiaram 10 casas e saquearam depósitos de comida que seriam distribuídas para celebrar o Natal", declarou Abwaku Kab, líder de uma milícia local.



Os integrantes do Boko Haram também saquearam um hospital e sequestraram um padre antes de incendiar o centro médico e a igreja do vilarejo.



Em muitas regiões da Nigéria, as comunidades formaram milícias armadas de autodefesa que trabalham ao lado do exército.



O vilarejo de Pemi, no estado de Borno, fica a 20 quilômetros de Chibok, onde o Boko Haram sequestrou mais de 200 estudantes há seis anos.



O Boko Haram e sua ala dissidente, o grupo Estado Islâmico na África Ocidental (Iswap), provocaram mais de 36.000 mortes em 10 anos de conflito e dois milhões de pessoas ainda não conseguiram voltar para suas casas.