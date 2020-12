Empresa americana pede desculpas por enganar funcionários com falso bônus de Natal

Uma empresa americana pediu desculpas na quinta-feira depois de admitir que enganou os funcionários ao enviar um e-mail com um bônus de Natal em plena crise econômica, quando na realidade se tratava de um teste de segurança virtual.



"Entendemos que alguns funcionários ficaram irritados com a tentativa de 'phishing' e consideraram que foi insensível, pelo que pedimos desculpas", afirmou um porta-voz da GoDaddy, maior empresa de registros de domínios da internet no mundo.



"Embora o teste tenha simulado tentativas reais (de ataque cibernético) que estão em andamento, precisamos melhorar e mostrar mais empatia por nossos funcionários", acrescentou a empresa que tem sede no Arizona.



Quase 500 funcionários clicaram em meados de dezembro em um e-mail da GoDaddy que anunciava um bônus de Natal de 650 dólares e pedia que completassem um formulário com informações pessoais.



Dois dias depois, uma mensagem completamente diferente apareceu na caixa de entrada.



"Receberam este e-mail porque não passaram em nosso recente teste de phishing", escreveu o diretor de segurança do GoDaddy, de acordo com o jornal local Copper Courier.



O phishing, muito utilizado por hackers, consiste no envio de e-mails se fazendo passar por interlocutores conhecidos com o objetivo de obter informações que permitam a infiltração em determinados sistemas.



A iniciativa provocou muitas críticas no momento que milhões de americanos enfrentam dificuldades pela crise econômica provocada pela pandemia.



GODADDY