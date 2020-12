Rancho Neverland de Michael Jackson vendido por US$ 22 milhões

O imóvel que foi o rancho Neverland de Michael Jackson, na Califórnia, foi vendido para o bilionário americano Ron Burkle, por um preço consideravelmente reduzido de 22 milhões de dólares.



O falecido rei do pop transformou a gigantesca mansão em um refúgio de conto de fadas, com direito a roda gigante e um zoológico, e escreveu no local alguns de seus principais sucessos.



Mas Neverland também foi um local infame, para o qual Jackson convidava crianças para visitá-lo e passar a noite, e cenário de supostos abusos sexuais de menores, segundo acusações apresentadas contra o astro.



Após a morte de Jackson em 2009, o imóvel foi rebatizado como Sycamore Valley Ranch.



Burkle, um empresário de Montana com investimentos que vão de supermercados até a indústria do entretenimento, comprou o rancho como "uma oportunidade 'land banking'", afirmou seu porta-voz à AFP, em referência à aquisição de terras para investimento a longo prazo.



O preço de 22 milhões de dólares informado pelo Wall Street Journal e confirmado à AFP como aproximado com uma fonte a par do acordo, significaria uma redução considerável do preço inicial do rancho, colocado à venda por 100 milhões de dólares em 2015.