Johnson apresenta acordo pós-Brexit como 'presente' de Natal para britânicos

O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, agitou nesta quinta-feira (24) à noite centenas de páginas do acordo comercial pós-Brexit, concluído horas antes com a União Europeia como se fosse um "presente" de Natal.



"Esta noite, noite de Natal, tenho um presentinho para quem procurava algo para ler na sonolenta sobremesa da ceia de Natal", disse o chefe de governo britânico em mensagem de vídeo.



"Aqui está: notícias satisfatórias, isto é um acordo, um acordo para aportar segurança às empresas e aos viajantes e a todos os investidores no nosso país a partir de 1º de janeiro, um acordo com nossos amigos e sócios da União Europeia", acrescentou.



"Lembram, lembram do acordo pronto para assar?", destacou este comunicador habilidoso, retomando um dos lemas de sua campanha nas eleições de dezembro de 2019, que ele venceu.



Este acordo de divórcio entre Londres e Bruxelas, que submeteu a votação graças à sua ampla maioria no Parlamento, seria "só a entrada". O acordo de livre comércio alcançado nesta quinta-feira "é o festim, cheio de pescado, certamente", acrescentou o líder conservador, brincando sobre um dos principais temas de discórdia nas negociações.



"Acho que será a base de uma associação feliz, coroada de êxito e estável com nossos amigos da UE nos próximos anos", comemorou.



"É a boa notícia de Bruxelas, agora vêm as couves", que os britânicos adoram. "Feliz Natal a todos", concluiu.