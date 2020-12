UE e Reino Unido chegam a acordo pós-Brexit

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, anunciou neste domingo que o bloco europeu chegou a um acordo com o Reino Unido para o pós-Brexit. O período de transição da saída do Reino Unido da União Europeia termina no dia 31 de dezembro.



Sem entrar em detalhes do acordo, von der Leyen comentou que as negociações foram difíceis, mas os termos acordados foram "justos, equilibrados e corretos". "Temos todas as ferramentas para reagir se a competição for distorcida", comentou durante coletiva de imprensa ao lado do negociador-chefe do Brexit por parte da UE, Michel Barnier.



Segundo von der Leyen, a União Europeia e o Reino Unido vão continuar cooperando em todas as áreas, uma vez que os britânicos continuam sendo "um parceiro confiável". A presidente da Comissão Europeia, entretanto, não deixou de destacar que foi colocado de forma clara que se o Reino Unido deseja acessar o mercado comum europeu terá que seguir regras.



De acordo com ela, foram criados mecanismos "fortes" para solucionar disputas, assim como incentivos para que ambos os lados cumpram com termos acordados. "É o momento de virar a página e olhar para o futuro. Compartilhamos UE e Reino Unido os mesmo valores", afirmou, dizendo-se "satisfeita e aliviada". "O fim é também um começo", acrescentou, pontuando que o debate em torno do Brexit sempre foi a respeito de soberania.



"Será o início de uma nova geração de acordos de livre comércio", observou Barnier, destacando que uma nova parceria com o Reino Unido será construída daqui pra frente. Segundo Barnier, o acordo pós-Brexit será agora enviado para análise do Parlamento Europeu e do Conselho Europeu.