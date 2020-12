Morre aos 98 anos o renomado violinista Ivry Gitlis

O virtuoso e mundialmente famoso violinista Ivry Gitlis faleceu na manhã desta quinta-feira (24) aos 98 anos em Paris, anunciou David Gitlis, um dos seus quatro filhos, à AFP.



Durante sua carreira, o músico tocou nos mais prestigiados palcos, para públicos diversos e com as maiores orquestras.



Embaixador da Boa Vontade da Unesco, este israelense radicado na França tinha um lugar especial no mundo da música clássica: conhecido por suas interpretações, às vezes atípicas, também se sentia à vontade com o jazz e a música cigana.



Ele foi o primeiro artista israelense a se apresentar na URSS, em 1955, além de ser o fundador de vários festivais e um fervoroso defensor do processo de paz entre Israel e Palestina.



Com grossos cabelos brancos e penetrantes olhos azuis, uma personalidade carismática, caprichosa, feroz e narcisista, Ivry Gitlis tocava geralmente imóvel e de olhos fechados. Seu violino era um Stradivarius 1713 adquirido em 1964.