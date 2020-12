França aprova vacina da Pfizer e planeja imunização no domingo

A França aprovou na quinta-feira, 24, o uso da vacina contra o coronavírus da Pfizer-BioNTech e começará a imunizar residentes em risco já no domingo.



"O perfil de segurança é satisfatório", disse o comunicado. Mas também alertou contra vacinas para pacientes com histórico de reações alérgicas graves em meio a vários relatos de efeitos adversos no Reino Unido e nos Estados Unidos.



A autorização seguiu a aprovação da vacina no início desta semana pelo órgão regulador médico da União Europeia. Vários países - incluindo Áustria, Itália e Alemanha - também planejam começar a vacinar no domingo, como parte de uma campanha em toda a Europa.



A França receberá inicialmente 500 mil doses e mais 1,5 milhão em janeiro, informou a mídia francesa. A vacina requer duas doses a serem administradas com 21 dias de intervalo.



A primeira implantação da vacina na França terá como alvo os idosos e profissionais de saúde da linha de frente, e ocorrerá por um período de seis a oito semanas.



A França relatou mais de 2,5 milhões de casos de coronavírus e mais de 61 mil mortes desde o início da pandemia. (Com agências internacionais)