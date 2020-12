Vinte corpos de migrantes recuperados na costa da Tunísia

Vinte corpos de migrantes da África subsaariana foram recuperados nesta quinta-feira nas costas de Sfax, centro da Tunísia, informou à AFP Mohamed Zekri, porta-voz do ministério da Defesa.



Outros cinco migrantes que estavam a bordo da mesma embarcação foram socorridos a tempo e a Guarda Costeira prossegue com as tarefas de busca, afirmou Zekri.



O porta-voz do ministério do Interior, Khaled Hayouni, citou 15 cadáveres recuperados e afirmou que a embarcação seguia clandestinamente para a costa da Itália.



Apesar da crise de saúde pela pandemia do novo coronavírus, a migração clandestina de países como Tunísia ou Líbia para a Europa prossegue, sobretudo em direção às costas italianas, onde os migrantes esperam encontrar trabalho e uma vida mais digna.



Em setembro, a Marinha tunisiana resgatou 93 migrantes de diversas nacionalidades africanas nas costas de Sfax.