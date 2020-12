Fronteira franco-britânica permanecerá aberta no Natal para eliminar engarrafamento

As ligações ferroviárias e marítimas entre Reino Unido e França permanecerão abertas no dia de Natal para eliminar o engarrafamento de milhares de caminhões parados pelo fechamento das fronteiras após a detecção de uma nova cepa do coronavírus, anunciou Londres.



Milhares de caminhoneiros europeus dormiram pela quarta noite consecutiva nas cabines de seus veículos, bloqueados perto de Dover, principal porto britânico no Canal da Mancha, enquanto aguardavam para fazer um teste de covid-19, cujo resultado negativo permitirá a entrada na França.



Quase 6.000 caminhões aguardavam para atravessar a fronteira na quarta-feira à noite, segundo o ministério britânico dos Transportes, incluindo 3.750 veículos no no antigo aeroporto de Manston, transformado em estacionamento e centro de testes de coronavírus.



"Enquanto os testes continuam, conversei com meu colega francês e concordamos que a fronteira franco-britânica no Eurotúnel, Dover e Calais permanecerá aberta durante o Natal para ajudar os transportadores e os cidadãos a voltar para casa o mais rápido possível", tuitou o ministro dos Transportes da Grã-Bretanha, Grant Shapps.



A grande operação, que tem o apoio do exército, começou na quarta-feira graças a um acordo entre Londres e Paris para a retomada do tráfego de pessoas e mercadorias.



A França fechou a fronteira no domingo à noite, após a descoberta no Reino Unido de uma variante do coronavírus mais contagiosa que as anteriores. Dezenas de outros países fizeram o mesmo, mas apenas para as ligações aéreas.



O principal objetivo agora é restabelecer a rede de abastecimento do Reino Unido, que depende em grande medida dos caminhões que se deslocam para e a partir do continente europeu, antes de uma falta de alimentos.



GETLINK