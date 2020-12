Uma semana depois de testar positivo para covid-19, o presidente francês Emmanuel Macron "não apresenta nenhum sintoma e o isolamento do presidente da República pode ser interrompido após sete dias", anunciou o governo nesta quinta-feira.



"Durante a doença, ele seguiu trabalhando nas principais questões da atualidade de nosso país e participou nas reuniões previstas", afirma um comunicado do Palácio do Eliseu.



Macron "continuará da mesma maneira suas atividades durante as próximas horas e dias", completa a nota.



O chefe de Estado francês ficou em isolamento na residência oficial La Lanterne, anexa ao Castelo de Versalhes, oeste de Paris, a partir de 17 de dezembro, depois testar positivo para covid-19.