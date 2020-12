Wall Street prende a respiração com incerteza sobre plano de ajuda

A bolsa de Nova York fechou próxima do equilíbrio nesta quarta-feira (23), em um mercado que se questionou sobre o futuro do plano de ajuda à economia americana, aprovado no começo da semana pelo Congresso, mas rejeitado na terça pelo presidente Donald Trump.



O índice principal, o Dow Jones Industrial Average, avançou 0,38%, a 30.129,83 pontos, enquanto o S&P; 500 subiu 0,07%, a 3.690,01 pontos.



O Nasdaq, de forte componente tecnológico, recuou 0,29%, a 12.771,11 pontos.



O presidente em fim de mandato, Donald Trump, rejeitou na noite de terça-feira o plano de 900 bilhões de dólares, aprovado na véspera pelos legisladores democratas e republicanos, após meses de bloqueio, qualificando-o de "vergonha" e pedindo um aumento do valor dos cheques de auxílio às pessoas mais necessitadas.



Além disso, o magnata republicano vetou nesta quarta o orçamento da defesa do país e poderá fazer o mesmo com o pacote de estímulo.



As duas câmaras do Congresso têm, no entanto, a possibilidade de anular o veto presidencial, votando de novo o texto com maioria qualificada.



Art Hogan, da National Holdings, avaliou que "os investidores acreditam que haverá um plano de apoio e não veem a manobra de Trump da noite anterior como uma tentativa de acabar com o projeto de lei".



"Depois de quatro anos de experiência, os investidores se acostumaram a observar o que (o presidente) faz e não o que diz", afirmou Hogan.



Se o texto for modificado como quer Trump, este seria ainda mais apreciado pelo mercado, pois daria uma ajuda mais ampla aos americanos afetados pela pandemia, acrescentou o analista.



Entre os valores do dia, a Pfizer registrou alta de +1,91%. Os Estados Unidos compraram 100 milhões de doses suplementares da vacina contra a covid-19, desenvolvida pelo laboratório americano, em colaboração com a alemã BioNTech (-0,50%), para entrega até julho, anunciou o Pentágono nesta quarta-feira.