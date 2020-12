Moderna reforça 'confiança' de que vacina é eficaz na prevenção de nova variante

A Moderna informou que realizará testes adicionais para verificar a eficácia de sua vacina contra a nova variante do coronavírus descoberta no Reino Unido, mas demonstrou confiança de que a mutação não afetará o imunizador.



"Embora planejemos realizar testes para confirmar a atividade da vacina contra qualquer cepa, a ampla gama de anticorpos neutralizantes potenciais possibilitados pela vacina da Moderna fornecem a confiança de que nossa vacina também será eficaz na indução de anticorpos neutralizantes contra eles", disse a farmacêutica, em comunicado.



Segundo a empresa, já foram realizados estudos em animais com diversas cepas do sars-cov-2 e, em todas elas, o produto se mostrou eficaz. "Estaremos realizando testes adicionais da vacina nas próximas semanas para confirmar essa expectativa", reiterou.