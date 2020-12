Trump veta orçamento da Defesa aprovado pelo Congresso

O presidente americano, Donald Trump, vetou o orçamento de Defesa dos Estados Unidos nesta quarta-feira (23), aprovado pelo Congresso por esmagadora maioria, o que deve permitir que a decisão do presidente seja anulada.



"Infelizmente, este projeto de lei não inclui medidas cruciais para a segurança nacional" e "vai contra os esforços de meu governo para colocar os Estados Unidos em primeiro lugar em segurança nacional e política externa", disse Trump em sua mensagem oficial ao Congresso, chamando o projeto de um "presente para a China e a Rússia".



Com esta decisão de Trump, o texto voltará às duas câmaras do Congresso, que têm a possibilidade de anular o veto presidencial com uma maioria qualificada.



Se os congressistas que o aprovaram confirmarem seu voto inicial, o texto virará lei apesar da oposição do presidente.



Este projeto de lei é separado do texto orçamentário que inclui o plano de apoio à economia americana, que Trump já ameaçou com o veto para obter mais dinheiro para as famílias.



O orçamento da Defesa aprovado pelas duas casas do Congresso há duas semanas é de 740,5 bilhões de dólares para 2021 e inclui um aumento dos salários do pessoal de 3%.



Mas o republicano havia ameaçado vetá-lo porque o texto não inclui a revogação de uma lei conhecida como "artigo 230", que protege o status legal das redes sociais, às quais acusa de se colocarem contra ele.



Também critica o fato de que a lei de financiamento do Pentágono planeja mudar o nome das bases militares em homenagem aos generais confederados, defensores da escravidão.