Chefe de governo espanhol dá novo negativo por covid-19 e suspende quarentena

Isolado desde a semana passada por ter tido contato com o presidente francês, o chefe do governo espanhol, Pedro Sánchez, testou negativo para covid-19 pela segunda vez e suspenderá a quarentena nesta quinta-feira (24), conforme planejado - anunciou seu gabinete nesta quarta (23).



O presidente socialista "deu negativo no teste de PCR a que foi submetido hoje", disse o palácio da Moncloa, sede da Presidência do Executivo espanhol, em um comunicado.



A quarentena do presidente continuará "até amanhã, 24 de dezembro, ao meio-dia", acrescentou o comunicado.



Sánchez se colocou em quarentena e suspendeu seu programa oficial na última quinta-feira, após o anúncio do contágio do presidente da França, Emmanuel Macron.



O líder socialista havia participado na segunda-feira anterior, em Paris, de vários eventos oficiais, por ocasião do 60º aniversário da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), incluindo um almoço com Macron.



Em meados de março, no início do rígido confinamento domiciliar imposto na Espanha para enfrentar a primeira onda da pandemia, vários ministros espanhóis foram infectados pelo novo coronavírus, assim como a esposa de Sánchez, Begoña Gómez.



Segundo o gabinete presidencial, Pedro Sánchez não foi contaminado.



A Espanha é um dos países com um dos balanços mais altos da Europa, com mais de 49 mil mortes e mais de 1,8 milhão de casos diagnosticados, conforme o Ministério da Saúde.