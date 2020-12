Incêndio destrói acampamento de migrantes na Bósnia

Um acampamento de migrantes no noroeste da Bósnia com 1.300 pessoas foi destruído por um incêndio nesta quarta-feira (23), provavelmente causado pelos próprios ocupantes - informou uma fonte policial.



O incidente ocorreu quando as autoridades locais estavam estudando onde hospedar esses migrantes durante o inverno.



Este acampamento foi criado em abril na cidade de Lipa, perto de Bihac, como uma solução temporária, e não estava previsto que os ocupantes passassem o inverno ali.



Desde o início de dezembro, a Organização Internacional para as Migrações (OIM) e a Comissão Europeia pedem às autoridades locais que encontrem uma solução para acomodar essas 1.300 pessoas, assim como outros 2.000 migrantes em condição similar na região de Bihac, perto da fronteira com a União Europeia.



"O incêndio começou às 11h. Os bombeiros conseguiram apagá-lo, mas as quatro grandes barracas onde os migrantes dormiam foram queimadas", disse à AFP um porta-voz da polícia, Ale Siljdedic, informando que não houve feridos.



"Achamos que é um ato criminoso e que os moradores do acampamento o causaram", continuou.



Os migrantes teriam agido para protestar contra a situação. A IMO, que dirigia o centro, anunciou recentemente que estava deixando as instalações, devido às más condições do local.



