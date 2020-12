Primeiras vacinas para UE deixam fábrica belga para distribuição

Os primeiros lotes da vacina dos laboratórios Pfizer e BioNTech destinados aos países da União Europeia (UE) saíram nesta quarta-feira (23) da fábrica belga de Puurs, após receber a aprovação das autoridades europeias.



Três veículos frigoríficos partiram desta zona industrial do laboratório americano Pfizer, situado no nordeste da Bélgica, onde são produzidas as vacinas para a Europa.



A operação foi realizada sob um forte esquema de segurança.



De Puurs também saíram, no início do mês, as vacinas dirigidas ao Reino Unido, onde a campanha de vacinação começou há duas semanas.



A Pfizer não deu detalhes sobre o destino das vacinas enviadas nesta quarta-feira.



A Comissão Europeia deu o sinal verde para a distribuição na UE desta vacina da depois de sua aprovação por parte da Agência Europeia de Medicamentos (EMA).



A vacinação na UE começa em 27 de dezembro.



PFIZER