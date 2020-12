O estado de saúde do presidente francês Emmanuel Macron, que testou positivo para a covid-19 na quinta-feira passada, "mostra sinais de melhora", relatou o Palácio do Eliseu.



Nenhuma outra informação foi divulgada sobre a evolução do estado de saúde do presidente, que permanece isolado na residência oficial de La Lanterne, em Versalhes.



O presidente viajou para o local depois de ser examinado por cansaço, tosse e dores musculares.



De La Lanterne, Macron presidiu por videoconferência as reuniões periódicas do Conselho de Ministros e manteve discussões com líderes estrangeiros.