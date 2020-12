França concorda em reabrir fronteiras para caminhões do Reino Unido

O governo da França anunciou na noite de terça-feira (22) que vai reabrir suas fronteiras para caminhões do Reino Unido, após mantê-las fechadas por 48 horas numa tentativa de conter a disseminação de uma cepa mais infecciosa do coronavírus que está se espalhando rapidamente pela Inglaterra.



O fechamento levou à formação de filas de milhares de caminhões, alguns dos quais carregavam produtos frescos que já começavam a estragar, em estradas que levam para os portos do Canal da Mancha.



Já segundo o Departamento de Transportes britânico, todos os serviços ferroviários, aéreos e marítimos entre os dois países seriam retomados a partir desta quarta-feira, 23, com a França exigindo que pessoas provenientes do Reino Unido apresentem teste negativo de coronavírus feito até 72 horas antes. Fonte: Dow Jones Newswires.