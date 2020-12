O aplicativo de mensagens Telegram vai lançar serviços de pagamento a partir de 2021 para financiar seu crescimento, anunciou nesta quarta-feira o russo Pavel Durov, um dos fundadores da empresa.



"Telegram vai começar a gerar receitas a partir do próximo ano com novos serviços de pagamento e uma plataforma publicitária", afirma Durov em um comunicado publicado na própria rede de mensagens.



"A maioria dos usuários não verá praticamente nenhuma mudança", destacou. "Poderemos lançar inúmeras funções novas e dar as boas-vindas a milhões de novos usuários", disse.