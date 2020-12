Tráfego de passageiros retomado no porto francês de Calais

Pela primeira vez desde domingo, veículos com passageiros desembarcaram na madrugada desta quarta-feira no porto de Calais (norte da França) procedentes de Dover, após a reabertura do tráfego a partir do Reino Unido.



Às 3H30 locais, uma caminhonete saiu da balsa "Côtes des Flandres", da empresa DFDS, a primeira embarcação que partiu depois da meia-noite de Dover, no qual também estavam alguns reboques vazios.



De acordo com fontes portuárias, uma dezena de veículos de turismo também desembarcaram do "Spirit of France", da empresa P&O;, às 4H00 em Calais.



O tráfego procedente da Inglaterra deve ficar mais intenso no final da manhã, segundo a direção do porto.



Na terça-feira à noite, a França aprovou alguns retornos a partir do Reino Unido com a condição de que as pessoas apresentem um exame negativo de menos de 72 horas da covid-19 e da nova cepa que se propagou na Inglaterra, uma situação que levou muitos países a suspender as conexões com o Reino Unido.



O bloqueio agravou os engarrafamentos no porto de Dover, onde quase 3.000 caminhões aguardavam para atravessar o Canal da Mancha.