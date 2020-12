Rússia não espera nada bom da administração Biden

A Rússia não espera "nada bom" do futuro presidente americano Joe Biden, cuja política será guiada pela "russofobia", afirmou nesta quarta-feira o vice-ministro das Relações Exteriores, Serguei Riabkov.



"Não esperamos nada bom, está claro. Seria estranho esperar algo bom de pessoas que, em muitos casos, fizeram carreira com a russofobia, derramando fel sobre meu país", disse Riabkov à agência de notícias Interfax, em um momento de grandes tensões entre os dois países devido a um gigantesco ciberataque nos Estados Unidos atribuído a Moscou.



Riabkov é um dos principais nomes do governo russo para as relações com as Américas e a não proliferação do armamento, em particular nuclear, o que faz dele um dos principais interlocutores do Departamento de Estado americano.



Riabkov considera que a Rússia deve ter um "diálogo seletivo" com os Estados Unidos, concentrado apenas nos "temas que interessam" a Moscou.



A Rússia deve manter uma política de "contenção total dos Estados Unidos, em todas as direções, porque a política americana a respeito da Rússia é profundamente hostil", afirmou Riabkov.



Ele disse ainda que a bola está no lado do campo americano para uma retomada das relações bilaterais e que Moscou não tem a intenção de iniciar contatos com a equipe de transição de Biden.



As declarações do vice-ministro aconteceram poucas horas depois de Biden prometer que responderia o gigantesco ciberataque atribuído à Rússia e criticar Donald Trump por sua inação.



Para Riabkov, a atual administração americana deixa uma "dura herança" por ter adotado múltiplas sanções contra a Rússia, devido principalmente a ações de hackers e à interferência nas eleições presidenciais de 2016.



"Tudo vai de mal a pior. Tem sido a característica dos últimos quatro anos e não temos a sensação de que a tendência vai mudar", completou Riabkov.