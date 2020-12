O Parlamento israelense foi dissolvido nesta quarta-feira (22) à meia-noite, comportando a convocação de novas eleições, depois que os deputados fracassaram em alcançar um acordo sobre os orçamentos do Estado.



Os parlamentares israelenses tinham até as 23h59 locais (18h59 de Brasília) para aprovar um orçamento e evitar novas eleições, as quartas em cerca de dois anos, mas ao não chegar a um acordo, o Parlamento foi dissolvido à meia-noite.