O negociador-chefe europeu, Michel Barnier, afirmou nesta terça-feira (22) que o processo do Brexit enfrenta "o último esforço" antes de o Reino Unido abandonar o mercado único, dentro de dez dias.



"Estamos realmente no momento crucial. Estamos ante o último esforço", declarou Barnier à imprensa, ao entrar em uma reunião com embaixadores da União Europeia em Bruxelas.