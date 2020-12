A Irlanda vai reintroduzir um novo confinamento contra o coronavírus, depois do Natal e até 12 de janeiro, mas um pouco mais flexível que os dois anteriores, anunciou o primeiro-ministro Micheál Martin.



Devido a um "extraordinário avanço" no número de casos, o governo irlandês voltará a pedir à população que fique em casa. As escolas permanecerão abertas, assim como alguns estabelecimentos comerciais não essenciais.