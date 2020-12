Dois cardeais próximos ao papa testam positivo para coronavírus

Um cardeal polonês e um italiano, ambos muito próximos do papa Francisco, tiveram confirmado o diagnóstico de covid-19 - informaram o porta-voz do Vaticano e fontes da Santa Sé nesta terça-feira (22), aumentando os temores pela saúde do papa, que quase nunca usa máscara.



O cardeal Konrad Krajewski, capelão responsável pelas obras de caridade do papa, testou "positivo para covid-19", afirmou o porta-voz do Vaticano, Matteo Bruni.



O religioso, de 57 anos, teve sintomas de pneumonia e está internado em um hospital de Roma, acrescentam outras fontes ouvidas pela AFP.



A Santa Sé está verificando com quem ele esteve em contato nos últimos dias.



Apelidado de "Robin Hood" do papa, por suas obras em favor dos mais desfavorecidos, esse cardeal se reúne com o papa com frequência.



O outro cardeal com resultado positivo é o italiano Giuseppe Bertello, de 78 anos, presidente do governo do Estado da Cidade do Vaticano. Nesta função, ele exerce, em nome do sumo pontífice, o Poder Executivo neste minúsculo Estado.



Seu diagnóstico foi publicado pela imprensa italiana e confirmado à AFP por uma fonte próxima à Santa Sé.



Francisco mantém inúmeras reuniões privadas na residência de Santa Marta, onde vive. Aos 84 anos, raramente é visto usando máscara.



Na segunda-feira, quando apresentou seus votos para o Ano Novo aos 4.000 funcionários do Vaticano e suas famílias, o papa se aproximou dos participantes e até segurou um bebê nos braços.



Francisco é uma pessoa considerada do grupo de risco. Aos 21 anos, em 1957, parte de seu pulmão direito teve de ser removida, devido a uma infecção, segundo seu biógrafo, Austen Ivereigh.



O Vaticano não deu detalhes sobre quando o papa poderá receber a vacina covid-19. A campanha de vacinação no Vaticano começará no início de 2021.