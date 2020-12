BioNTech afirma que pode fornecer em seis semanas vacina adaptada a mutação do vírus

(foto: MARIO TAMA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

O laboratório alemão, que em parceria com a americanaproduziu a primeiraaprovada internacionalmente contra a, anunciou que poderia fornecer uma vacina adaptada à novado vírus registrada no"em seis semanas"."Tecnicamente somos capazes de fornecer uma nova vacina em seis semanas", disse Ugur Sahin, cofundador do laboratório alemão."A beleza da tecnologia do RNA mensageiro é que podemos diretamente começar a conceber uma vacina que imita fielmente a nova mutação", disse, em uma entrevista coletiva, um dia depois da aprovação da União Europeia (UE) a sua vacina.Ugur Sahin destacou, no entanto, que é "muito provável" que a atual vacina seja totalmente eficaz contra esta nova cepa detectada no Reino Unido, que é mais contagiosa e provoca o temor de um aumento dos casos."Cientificamente é muito provável que a resposta imunológica provocada pela vacina possa servir para esta variante do vírus", afirmou Sahin, que fundou com a esposa, Özlem Türeci, o laboratório BioNTech.Sahin apresentou razões para seu otimismo: a vacina desenvolvida em parceria com a Pfizer "contém mais de 1.000 aminoácidos e apenas nove deles sofreram mutação, o que significa que 99% da proteína é sempre a mesma".Dentro de duas semanas, a BioNTech pretende publicar as conclusões de estudos realizados com esta variante do vírus, segundo o cientista.A detecção da mutação no Reino Unido provocou pânico no mundo e perguntas sobre a eficácia das vacinas.