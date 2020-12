Trump deseja a Macron 'rápida recuperação' da covid-19

O presidente dos EUA, Donald Trump, falou com o presidente francês Emmanuel Macron na quinta-feira, 17, para desejar-lhe uma "rápida recuperação do coronavírus", anunciou a Casa Branca nesta sexta-feira, 18.



"O presidente Trump desejou ao presidente Macron uma rápida recuperação e um rápido retorno a todas as suas funções",escreveu no Twitter Judd Deere, porta-voz do executivo dos Estados Unidos.



O presidente da França, Emmanuel Macron, testou positivo para o novo coronavírus na quinta-feira e permanecerá isolado por uma semana.



Autoridades que haviam encontrado Macron recentemente -- entre elas, o chefe do governo espanhol Pedro Sánchez, o premiê português António Costa e o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, entraram em quarentena preventiva. Ainda na quinta feira, Costa testou negativo. O gabinete do premiê disse, no entanto, que ele trabalhará remotamente e esperará a autoridade de saúde decidir quanto tempo precisará ficar em casa. Sánchez também não foi infectado.



Macron é o mais recente líder mundial a testar positivo para o vírus. A lista inclui o próprio presidente Donald Trump, o premiê britânico Boris Johnson e Jair Bolsonaro. Todos se recuperaram. (Com agências internacionais)