EUA: Trump diz que vacina da Moderna foi aprovada e que distribuição começa já

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que o imunizante para covid-19 desenvolvido pela farmacêutica americana Moderna foi aprovado no país. "A vacina Moderna foi esmagadoramente aprovada. Distribuição começará imediatamente", escreveu o republicano em sua conta oficial no Twitter.



Nesta quinta-feira, 17, o Comitê Consultivo da Administração de Medicamentos e Alimentos (FDA, na sigla em inglês) decidiu recomendar que a agência conceda autorização para o uso emergencial do produto. A vacinação no país começou nesta semana, após a FDA ter aprovado o imunizante da Pfizer/BioNTech na semana passada.



A Moderna solicitou à FDA autorização para uso emergencial da vacina no dia 30 de novembro. Em 15 de dezembro, a agência confirmou a eficácia de 94,1% do produto, após uma revisão dos resultados da fase 3 dos testes clínicos.