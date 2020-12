UE: Von der Leyen fala em progressos em negociação por acordo pós-Brexit

Em comunicado divulgado após conversa telefônica com o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, falou em "progressos substanciais" nas negociações entre Reino Unido e União Europeia por um acordo comercial para o período subsequente ao Brexit, como é conhecido o processo de saída do país insular do bloco europeu.



"No entanto, grandes divergências ainda precisam ser resolvidas, particularmente na área da pesca. Solucioná-las será muito desafiador. As negociações vão continuar amanhã", comentou Von der Leyen, segundo a nota.