Governo da Alemanha se move para permitir 5G da Huawei no país

(foto: Pixabay/ Reprodução)

O governodeu na quarta-feira, 16, um passo para permitir o uso da tecnologia da Huawei em redes móveis 5G, dando à empresa chinesa uma pequena vitória em um continente europeu cada vez mais alinhado com as visões anti-Huawei do governo Donald Trump, dos Estados Unidos.Um projeto de lei aprovado pelo gabinete da chancelerque permitiria a presença contínua da Huawei na Alemanha ainda requer aprovação parlamentar. Mas isso já representa um revés para o atual governo dos EUA, que pressionou os aliados europeus para rejeitar a tecnologia da Huawei.As autoridades chinesas sugeriram que as empresas no Reino Unido e na Suécia, dois países onde o debate sobre a proibição dafoi divulgado publicamente, poderiam enfrentar retaliação na China.