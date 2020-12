Comunicado do Business Wire :Rove Hotels

Apresentamos o Rove La Mer Beach, um novo hotel situado na costa ensolarada da emblemática La Mer de Dubai, tradicional ponto de surfe da cidade. Guiado pela visão do Departamento de Turismo de Dubai de oferecer a viajantes internacionais experiências personalizadas sob medida para cada visitante, Rove La Mer Beach oferece aos Rovers (hóspedes) a desculpa perfeita para apreciar sol, areia e praia de águas cristalinas, deliciar-se em restaurantes badalados e desfrutar de uma estadia acessível em frente à praia. O resort possui localização central, estando a apenas 10 minutos de carro de City Walk e Downtown Dubai.

"Rove La Mer Beach é o primeiro hotel à beira-mar do Rove Hotels e um passo importante na trajetória da marca. À medida que acrescentamos cada vez mais localizações práticas à nossa crescente coleção de hotéis bem conectados, seguimos encontrando novas formas de envolver o viajante moderno com uma linha diversificada de experiências enriquecedoras. Ao proporcionar uma hospitalidade divertida, acessível e tranquila a La Mer, o Rove busca redefinir as expectativas das pessoas de como deve ser um hotel em frente à praia e tornar essa possibilidade acessível para uma variedade mais ampla de viajantes", declara Paul Bridger do Rove Hotels.

Estadias serenas e confortáveis

Um refúgio ideal de paisagem litorânea para uma estadia serena, confortável e relaxante, o Rove La Mer Beach oferece duas opções de Rover Room, um com vista para o horizonte e outro com vista para o mar, juntamente opções de quartos interconectados. Cada quarto é totalmente equipado com todos os itens essenciais e uma varanda Julieta para admirar as vistas de tirar o fôlego da cidade e do mar.

A eclética linha litorânea de Dubai bem em frente ao quarto

Com um parque aquático, cinema, playgrounds infláveis, ofertas de esportes aquáticos, boutiques, mais de 50 restaurantes gourmet, lounges, instalações para a prática esportiva ao ar livre e muito mais, o Rove La Mer Beach está situado em frente à praia de um dos destinos mais incríveis de Dubai, oferecendo inúmeras atividades para famílias e aventureiros que viajam sozinhos.

Experiências relaxadas à beira-mar

O Rove La Mer Beach conta com diversas opções de comida e bebida, tanto em sua área interna como externamente no terraço do hotel com vista superior para a praia. Com bebidas refrescantes no Drink Truck, música vibrante, coquetéis no Beach Bar e refeições servidas o dia todo no The Daily, há sempre algo para todos.

Oferta especial de inauguração

Reserve uma estadia no Rove La Mer Beach pelo site rovehotels.com a partir de US$ 100 por diária e receba upgrade de quarto com vista para o mar, check-out tardio e 30% de desconto em comidas e bebidas (até 31 de janeiro de 2021).

