UE suspende ajudas a Etiópia por conflito na região de Tigré

A União Europeia (UE) suspenderá o pagamento de quase 90 milhões de euros (110 milhões de dólares) de ajuda orçamentária a Etiópia devido ao conflito na região de Tigré, segundo um documento interno europeu ao qual a AFP teve acesso.

A decisão é parte do apelo da UE, preocupada com a situação humanitária, pelo fim das hostilidades e por uma "resolução política" do conflito nesta região do norte da Etiópia, afirma o documento.

O texto destaca que a UE deseja um "acompanhamento das denúncias de abusos dos direitos humanos" no conflito, que começou em 4 de novembro.

"O adiamento das liberações não significa que os recursos estão perdidos para o governo da Etiópia", afirma o documento.

Os fundos suspensos alcançam 88,5 milhões de euros, dos quais 60 milhões são destinados ao desenvolvimento de vínculos e conexões logísticas entre a Etiópia e os seus vizinhos.

Outros 17,5 milhões de euros seriam utilizados para apoiar o orçamento do setor da saúde.

O primeiro-ministro da Etiópia, Abiy Ahmed, iniciou uma operação militar em 4 de novembro contra as autoridades da Frente de Libertação Popular de Tigré (TPLF), o partido que durante muito tempo teve o poder de fato no país e que desafiou o governo federal durante vários meses.

De acordo com o International Crisis Group (ICG), milhares de pessoas morreram nos combates, mas não há um balanço preciso.

Quase 50.000 pessoas da região de Tigré fugiram para o Sudão e milhares estão em deslocamento dentro da Etiópia.